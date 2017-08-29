Siirt'te yol kesen PKK'lılar 5 iş makinesini ateşe verdi

SİİRT- Eruh karayolu üzerinde Bağlıca Köyü yakınlarında yolu kesen PKK'lı terörist grup, yol yapım çalışmasından dönen işçilere ait 5 iş makinesini ateşe verdi. Bir süre örgüt propogandası yaptıktın sonra ormanlık alana kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Bugün saat 21.00 sıralarında bir grup PKK'lı terörist, Siirt merkeze yaklaşık 17 kilometre mesafede bulunan Bağlıca Köyü yakınlarında yolu kesti. Teröristler bu sırada yol yapım çalışmasından konvoy halendi dönen işçilerin bulunduğu 5 iş makinesini durdurdu. Günlük çalışmalarını tamamlayarak şantiyeye dönmek üzere yola çıktıkları belirlenen işçileri araçlardan indiren teröristler, bir süre örgüt propogandası yaptı. Yaklaşık yarım saat işçileri alıkoyan teröristler, 5 iş makinesini ateşe verdikten sonra ormanlık alana kaçarak kayıplara karıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Asker çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yanan işmakinelerini söndürmek için müdahalede bulundu. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için sevk edilen takviye ekiplerle hava destekli operasyon başlatıldı.