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Siirt'te yol kesen PKK'lılar 5 iş makinesini ateşe verdi (2)

VALİLİK: 11 ARAÇ ATEŞE VERİLDİ Siirt Valiliği, bölücü terör örgütü mensuplarınca yakılan iş makineleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Teröristlerin yol kesip, örgüt propogandası yaptığı iddialarının asılsız olduğunu belirtilen...

Siirt'te yol kesen PKK'lılar 5 iş makinesini ateşe verdi (2)

VALİLİK: 11 ARAÇ ATEŞE VERİLDİ
Siirt Valiliği, bölücü terör örgütü mensuplarınca yakılan iş makineleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Teröristlerin yol kesip, örgüt propogandası yaptığı iddialarının asılsız olduğunu belirtilen açıklamada yol çalışması yapan ve arazide rastgele bırakılan bir firmaya ait 11 adet iş makinesinin teröristlerce yakıldığı bilgisi yer aldı. Olaydan sonra teröristlerin yakalanması için bölgede insansız hava araçları ile desteklenen geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtilen Valilik açıklaması şöyle:
"29 Ağustos 2017 günü saat 21.10 sıralarında Siirt ili merkez ilçesi Bağlıca Köyü-Demirkaya mevki arasında yol çalışması yapan bir firmaya ait 11 adet iş makinesi bölücü terör örgütü mensupları tarafından yakılmıştır. Bazı basın yayın organlarında yeralan yol kesme eylemi ve bölücü terör örgütü mensuplarınca örgüt propagandası yapıldığı haberleri tamamen asılsızdır. Olay, arazide rastgele bırakılan iş makinelerenin yakılması suretiyle gerçekleşmiştir. Olayın haber alınması ile birlikte Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 2 JÖH timi ve 2 zırhlı kobra aracı olay yerine intikal etmiştir. Ayrıca operasyon insansız hava araçları ile desteklenmektedir. Bölgede geniş kapsamlı operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

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