Flaş HaberTürk Askeri'ne Libya yolu açıldı
Son Dakika
Siirt'te teröristlerin sığınaklarında el bombaları ve düzenek ele geçti
SİİRT'te düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınakta 3 savunma tipi el bombası, termal silah dürbünü ve zaman ayarlı el yapımı patlayıcı düzeneğinin ele geçirildi. Patlayıcılar imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz...
GÜVENLİK 03.01.2020, 11:24
SİİRT'te düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınakta 3 savunma tipi el bombası, termal silah dürbünü ve zaman ayarlı el yapımı patlayıcı düzeneğinin ele geçirildi. Patlayıcılar imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik Eruh ilçesine bağlı Akmeşe Köyü, Kuyucak Mahallesi bölgesinde 'Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran' operasyonu düzenlendi. Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı saptanan 3 sığınak bulundu. Yapılan aramalarda ise 3 savunma tipi el bombası, el bombası çantası, üzerinde saat bulunan zaman ayarlı ve devre kartlı el yapımı patlayıcı düzeneği ve termal silah dürbünü ile çok miktarda örgütsel doküman, yaşamsal ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Patlayıcılar kontrollü şekilde imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik Eruh ilçesine bağlı Akmeşe Köyü, Kuyucak Mahallesi bölgesinde 'Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran' operasyonu düzenlendi. Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı saptanan 3 sığınak bulundu. Yapılan aramalarda ise 3 savunma tipi el bombası, el bombası çantası, üzerinde saat bulunan zaman ayarlı ve devre kartlı el yapımı patlayıcı düzeneği ve termal silah dürbünü ile çok miktarda örgütsel doküman, yaşamsal ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Patlayıcılar kontrollü şekilde imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.
7°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 03 Ocak 2020
|İmsak
|06:51
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:14
|İkindi
|15:34
|Akşam
|17:55
|Yatsı
|19:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|21
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10