Siirt'te teröristlerin bombalı tuzağı etkisiz hale getirildi

SİİRT kent merkezini çevreyoluna bağlayan Keşkol mevkiinde PKK'lı teröristlerce menfez altına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, emniyet güçleri tarafından farkedilerek etkisiz hale getirildi. Şırnak'ta ise durdurulan araç içinde, çok sayıda cep telefonu ve el yapımı bombayı uzaktan patlatmak için kullanılan aletler ele geçirildi.

Siirt Kooperatif Mahallesi Keşkol mevkiinde çevreyoluna bağlantılı ara yoldaki bir menfeze, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı, ihbar üzerine tespit edildi. Karayolunu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Jandarma ekiplerinin sinyal karıştırcı jammer araçları olay yerine gelmesinin ardından bomba imha uzmanı ekipler, menfeze döşenen el yapımı patlayıcı, bomba imha robotu sayesinde etkisiz hale getirdi.

Şırnak'ta ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekiplerin bugün yaptığı yol kontrol ve uygulaması sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aracın vites kolu altına yerleştirilmiş çok sayıda cep telefonu ve el yapımı bombanın uzaktan kumanda aletleri ele geçirildi. Ele geçirilen cep telefonu ve uzaktan kumanda aletleri ile ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.



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