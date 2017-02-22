Siirt'te PKK/KCK Operasyonu: 4 gözaltı

SİİRT'te, PKK'ya yönelik bir çok adrese Jandarmanın yaptığı eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca merkez ve Sarıtepe köyü bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yardım yataklık yaptığı tespit edilenlere yönelik bugün operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, "Eş zamanlı aramalarda G.Y., M.Y. , A.Y. ve A.Y. isimli 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, şahısların ev, eklenti, müştemilatlarında yapılan aramalar sonucunda, 1 seyyar dipçikli Kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 69 adet 7.62 mm. Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 12 kalibre yarı otomatik ve tek kırma av tüfeği, 7 adet cep telefonu, bu telefonlara ait 3 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı, ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konulmuştur" denildi.

FOTOĞRAFLI