Siirt'te PKK törör örgütüne ağır darbe

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapıln yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."



2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



İçişleri Bakanlığı'nca jandarma ekipleri tarafından Siirt'in Pervari ilçesinde yapılan hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıklandı.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ

Siirt'in Pervari ilçesinde, 7 teröristin etkisiz hale getirildiği hava operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Harekattaki uçaklardan alınan görüntülerde, hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü.