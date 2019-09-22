Siirt'te PKK törör örgütüne ağır darbe
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapıln yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı'nca jandarma ekipleri tarafından Siirt'in Pervari ilçesinde yapılan hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıklandı.
OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ
Siirt'in Pervari ilçesinde, 7 teröristin etkisiz hale getirildiği hava operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Harekattaki uçaklardan alınan görüntülerde, hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü.
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