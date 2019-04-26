Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...

Siirt'te PKK operasyonu: 3 gözaltı

SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya 'yardım ve yataklık' yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda merkeze bağlı Aktaş Köyü'nde yaşayan...

Siirt'te PKK operasyonu: 3 gözaltı
SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya 'yardım ve yataklık' yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda merkeze bağlı Aktaş Köyü'nde yaşayan 3 şüphelinin terör örgütü PKK'ya 'yardım ve yataklık' yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.
3 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise Browning marka 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 34 fişek ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328