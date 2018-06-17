Siirt'te özel harekat aracı devrildi: 2 yaralı

SİİRT'te, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi, 2 polis hafif şekilde yaralandı.
Siirt'te, saat 18.00 sıralarında nöbet değişimine giden polisleri taşıyan zırhlı araç, Çal Mahallesi Şeyh Türki mevkiindeki yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, araçta bulunan 2 özel harekat polisi hafif şekilde yaralandı. Bölgeye gelen ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'te, saat 18.00 sıralarında nöbet değişimine giden polisleri taşıyan zırhlı araç, Çal Mahallesi Şeyh Türki mevkiindeki yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, araçta bulunan 2 özel harekat polisi hafif şekilde yaralandı. Bölgeye gelen ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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