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Siirt'te metruk evde 1 kalaşnikof bulundu

SİİRT İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin 2 katlı metruk bir evde yaptığı aramada, 1 kalaşnikof tüfek, bu silaha ait şarjör ve mermiler bulundu. İstahbari bilgiler doğrultusunda güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik düzenlediği...

Siirt'te metruk evde 1 kalaşnikof bulundu
SİİRT İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin 2 katlı metruk bir evde yaptığı aramada, 1 kalaşnikof tüfek, bu silaha ait şarjör ve mermiler bulundu.
İstahbari bilgiler doğrultusunda güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonla ilgili Siirt Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Siirt İli Merkez İlçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait silah, mühimmat ve malzeme bulunması olayı ile ilgili olarak yapılan operasyonda, Siirt ili merkez ilçesinde kullanılmayan metruk yapılarda yapılan kontroller sırasında A.E. isimli şahsa ait uzun zamandır kullanılmayan iki katlı evde yapılan aramada, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 42 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek ele geçirilmiş olup, olayla ilgisi olan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir" denildi.

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