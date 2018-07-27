Siirt'te mayın patladı, 1 güvenlik korucusu yaralandı

Pervari'nin Ayvatepe bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı mayın patladı. Patlama sonucu 1 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı güvenlik korucusu, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik korucusunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Bölgede, teröristlere yönelik geniş çaplı operasyonun devam ettiği bildirildi.
Pervari'nin Ayvatepe bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı mayın patladı. Patlama sonucu 1 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı güvenlik korucusu, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik korucusunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Bölgede, teröristlere yönelik geniş çaplı operasyonun devam ettiği bildirildi.