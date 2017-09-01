Siirt'te kaymakama suikast girişiminde bulunan terörist yakalandı

SİİRT'in Baykan İlçesi'nde 24 Temmuz tarihinde Astsubay Üsçavuş Yakup Akdağ'ın şehit edilmesi ve 7 Temmuz'da Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e suikast girişiminde bulunan PKK'lı terörist ile buna yardım ve yataklık yapan 4 kişi yakalandı.
Sivil kıyafet ile bugün akşam saat 20.00 sıralarında İl Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda içeşitli olaylara karıştığı belirlenen PKK'lı terörist ile buna yardım ve yataklık yapan 4 kişi yakalandı. Açıklamada düzenlenen baskınla sivil ve silahsız şekilde yakalanan teröristin 7 Temmuz 2017 tarihinde Siirt/Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey’e suikast girişiminde bulunduğu ve 24 Temmuz 2017 tarihinde Siirt/Baykan Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Asb. Üçvş. Yakup Akdağ’ın şehit edilmesi olayına karışan bölücü terör örgütü gurubu içerisinde faaliyet gösterdiği belirtildi.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Sivil kıyafet ile bugün akşam saat 20.00 sıralarında İl Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda içeşitli olaylara karıştığı belirlenen PKK'lı terörist ile buna yardım ve yataklık yapan 4 kişi yakalandı. Açıklamada düzenlenen baskınla sivil ve silahsız şekilde yakalanan teröristin 7 Temmuz 2017 tarihinde Siirt/Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey’e suikast girişiminde bulunduğu ve 24 Temmuz 2017 tarihinde Siirt/Baykan Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Asb. Üçvş. Yakup Akdağ’ın şehit edilmesi olayına karışan bölücü terör örgütü gurubu içerisinde faaliyet gösterdiği belirtildi.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.