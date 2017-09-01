Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor
Kars'ta 5 terörist öldürüldü
Kars'ta 5 terörist öldürüldü
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...

Siirt'te kaymakama suikast girişiminde bulunan terörist yakalandı

SİİRT'in Baykan İlçesi'nde 24 Temmuz tarihinde Astsubay Üsçavuş Yakup Akdağ'ın şehit edilmesi ve 7 Temmuz'da Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e suikast girişiminde bulunan PKK'lı terörist ile buna yardım ve yataklık yapan 4 kişi yakalandı. Sivil...

Siirt'te kaymakama suikast girişiminde bulunan terörist yakalandı
SİİRT'in Baykan İlçesi'nde 24 Temmuz tarihinde Astsubay Üsçavuş Yakup Akdağ'ın şehit edilmesi ve 7 Temmuz'da Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e suikast girişiminde bulunan PKK'lı terörist ile buna yardım ve yataklık yapan 4 kişi yakalandı.
Sivil kıyafet ile bugün akşam saat 20.00 sıralarında İl Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda içeşitli olaylara karıştığı belirlenen PKK'lı terörist ile buna yardım ve yataklık yapan 4 kişi yakalandı. Açıklamada düzenlenen baskınla sivil ve silahsız şekilde yakalanan teröristin 7 Temmuz 2017 tarihinde Siirt/Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey’e suikast girişiminde bulunduğu ve 24 Temmuz 2017 tarihinde Siirt/Baykan Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Asb. Üçvş. Yakup Akdağ’ın şehit edilmesi olayına karışan bölücü terör örgütü gurubu içerisinde faaliyet gösterdiği belirtildi.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314