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Siirt'te HDP'lilerin yürüyüşüne izin verilmedi

SİİRT'te, açlık grevindeki HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen, aralarında HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın da bulunduğu gruba polis izin vermedi. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a...

Siirt'te HDP'lilerin yürüyüşüne izin verilmedi
SİİRT'te, açlık grevindeki HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen, aralarında HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın da bulunduğu gruba polis izin vermedi.
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığı iddiasıyla Diyarbakır'da açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için HDP Siirt İl Başkanlığı'nda toplanan bir grup, yürüyüş yapmak istedi. Aralarında HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın da bulunduğu grup, polislerce Valiliğin aldığı yürüyüş yasağı hatırlatılarak uyarıldı. Bir süre yapılan görüşmelerin ardından HDP'liler dağıldı.
HDP İl Başkanlığı önünde açıklama yapan milletvekili Sıdık Taş, "Leyla Güven için destek amaçlı bir yürüyüş sergileyecektik. Ancak buna Siirt Valiliği ve emniyet izin vermedi. Beni de aracıma kadar polis eşliğinde götüreceklerini söylediler. Ben de aracıma binip, Diyarbakır'a gideceğim" dedi.

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