Siirt'te gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

KURTALAN (Siirt), () - SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, Serhat Ç. (21), bilinmeyen nedenle kavga ettiği Selman G.'yi (17) bıçakla yaraladı. Serhat Ç., polis ekiplerince gözaltına alınırken, Selman G. ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Özel okulda okuyan Selman G. ile Serhat Ç. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Serhat Ç., Selman G.'yi bıçakla yaraladı. Selman G., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Selman G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Serhat Ç.'yi gözaltına aldı.



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