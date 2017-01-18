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Siirt'te FETÖ'den gözaltına alınan 30 polis serbest bırakıldı

SİİRT'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilmelerinin ardından gözaltına alınan, aralarında 2'si emineyet amiri olmak üzere 30 polis, adli işlemlerinin ardından serbest bıkarıldı. Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada,...

Siirt'te FETÖ'den gözaltına alınan 30 polis serbest bırakıldı
SİİRT'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilmelerinin ardından gözaltına alınan, aralarında 2'si emineyet amiri olmak üzere 30 polis, adli işlemlerinin ardından serbest bıkarıldı.
Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 30'u polis, 2'si öğretmen ve 1 ev hanımının serbest bırakıldığı belirtilerek, "Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; 6 Ocak 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve muhtelif tarihlerde yapılan eş zamanlı operasyonda Siirt ilinde ve diğer illerde yakalanarak gözaltına alınan 2 emniyet amiri, bir komiser, 6 komiser yardımcısı, bir baş polis, 30 polis memuru adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca görevdeyken gözaltına alınan 2 öğretmen, bir mühendis ile bir ev hanımı da adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı" denildi.

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