Siirt'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri muhtarı öldürmüş

SİİRT'te güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı 3 teröristten 'Harun Berxwedan' kod adlı Uğur Dağlı'nın, 3 yıl önce Bitlis'in Hizan ilçesinde Bölüklü köyü muhtarı Salih Güven’i kaçırıp öldürdüğü belirlendi.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Baykan ilçesi kırsalında iç güvenlik operasyonları kapsamında PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 24 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 26 Eylül 2016 tarihinde Bitlis ili Hizan ilçesi Bölüklü Köyü Muhtarı Salih Güven’i kaçırarak öldüren 'Harun Berxwedan' kod adlı Uğur Dağlı olduğu tespit edilmiştir."