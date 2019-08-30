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Siirt'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri muhtarı öldürmüş
SİİRT'te güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı 3 teröristten 'Harun Berxwedan' kod adlı Uğur Dağlı'nın, 3 yıl önce Bitlis'in Hizan ilçesinde Bölüklü köyü muhtarı Salih Güven’i kaçırıp öldürdüğü...
GÜVENLİK 29.08.2019, 21:21
SİİRT'te güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı 3 teröristten 'Harun Berxwedan' kod adlı Uğur Dağlı'nın, 3 yıl önce Bitlis'in Hizan ilçesinde Bölüklü köyü muhtarı Salih Güven’i kaçırıp öldürdüğü belirlendi.
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Baykan ilçesi kırsalında iç güvenlik operasyonları kapsamında PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 24 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 26 Eylül 2016 tarihinde Bitlis ili Hizan ilçesi Bölüklü Köyü Muhtarı Salih Güven’i kaçırarak öldüren 'Harun Berxwedan' kod adlı Uğur Dağlı olduğu tespit edilmiştir."
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Baykan ilçesi kırsalında iç güvenlik operasyonları kapsamında PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 24 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 26 Eylül 2016 tarihinde Bitlis ili Hizan ilçesi Bölüklü Köyü Muhtarı Salih Güven’i kaçırarak öldüren 'Harun Berxwedan' kod adlı Uğur Dağlı olduğu tespit edilmiştir."
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