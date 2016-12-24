Siirt'te eski terminal binasının tavanı çöktü: 1 işçi mahsur kaldı

SİİRT'te Kurtalan yolu üzerinde bulunan eski terminal binasının yıkım çalışmaları sırasında bir işçi, çöken tavan altında kaldı.Kurtalan yolu üzerinde bulunan eski terminal binasının yıkım çalışmaları sırasında bugün saat 10.15 sıralarınde belirlenemeyen bir nedenle tek katlı yapının tavanı çöktü. İşçilerden Mehmet Şirin Altay, çöken tavanın altında kaldı. İş makineleri, belediye itfaiye ekiplerinin Altay'ı kurtarma çalışması devam ederken, AFAD ekipleri de geldi. Mehmet Şirin Altay'ın yerinin tespit edildiği, kendisiyle irtibat kurulduğu öğrenilirken, sağlık durumu ile ilgili herhangi bir bilgi edinilemedi. 112 Acil Sağlık ekipleri de olay yerinde bekletilirken, Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Yener Tanık da olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği eski terminal binasına gelen Mehmet Şirin Altay'ın yakınları da sinir krizi geçirdi.

FOTOĞRAFLI