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Siirt'te DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
SİİRT'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında...
GÜVENLİK 01.11.2019, 13:55
SİİRT'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Ekim günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin sorgusu tamamlandı.
Emniyetteki sorguları tamamlan şüpheliler adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise sınır dışı edildi.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Ekim günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin sorgusu tamamlandı.
Emniyetteki sorguları tamamlan şüpheliler adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise sınır dışı edildi.
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