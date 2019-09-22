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Siirt'te 7 terörist etkisiz hale getirildi (2)

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ İçişleri Bakanlığı'nca jandarma ekipleri tarafından Siirt'in Pervari ilçesinde yapılan hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıklandı. Pervari'de...

GÜVENLİK 22.09.2019, 12:05
Siirt'te 7 terörist etkisiz hale getirildi (2)

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı'nca jandarma ekipleri tarafından Siirt'in Pervari ilçesinde yapılan hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıklandı. Pervari'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi. Operasyonda, terör örgütünün Herekol Dağı'ndaki cephaneliğinde bulunan silahlar ile mühimmatın da imha edildiği kaydedildi. 

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