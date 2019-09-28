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Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi -2
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 5'E YÜKSELDİ Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Eruh kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari...
GÜVENLİK 28.09.2019, 02:33
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Eruh kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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