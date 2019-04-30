Siirt'te 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Baykan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Baykan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.