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Siirt'te 38 polis ve 15 öğretmene FETÖ gözaltısı

SİİRT, () - SİİRT'te, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 38 polis ile 15 öğretmen gözaltına alınırken, 2 polis ile 4 öğretmenin arandığı belirtildi. Emniyet...

Siirt'te 38 polis ve 15 öğretmene FETÖ gözaltısı

SİİRT, () - SİİRT'te, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 38 polis ile 15 öğretmen gözaltına alınırken, 2 polis ile 4 öğretmenin arandığı belirtildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında KHK ile ihraç edilen ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu 40 şüpheli şahsa yönelik 7 ve 9 Ocak'ta operasyonlar düzenlendiği belirtildi. Açıklamada aralarında emniyet amiri, komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu 38 polisin gözaltına alındığı, 2 polisin yakalanması çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütünün öğretmen ünite yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik ihraç edilen ve görevde olan 19 öğretmene yönelik dün gerçekleştirilen operasyonda ise 15 öğretmenin gözaltına alındığı, 4 öğretmenin ise  arandığı belirtildi.

 

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