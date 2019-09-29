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Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Baykan kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında;...
GÜVENLİK 29.09.2019, 13:06
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Baykan kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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