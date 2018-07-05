Siirt'te 252 sikke ele geçirildi

SİİRT'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda M.Ş.A ve İ.A.'nın ev ve araçlarında 252 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı' yapıldığına dair elde edilen duyum üzerine; Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla, bugün operasyon için harekete geçildi. Kurtalan ilçesi Gökdoğan köyünde M.Ş.A ve İ.A.'nın ev ve eklentileri ile araçlarında jandarma tarafından yapılan arama sonucunda; Roma dönemine ait 5 altın sikke, Artuklu ve Eyyubiler dönemlerine ait 247 sikke, 14 tarihi obje, 1 dedektör, 170 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Ele geçirilen eserlerin ise incelenmek üzere Batman Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.



FOTOĞRAFLI