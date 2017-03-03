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Siirt'te 2 köy evinde silah ve mermiler ele geçti

SİİRT, () - SİİRT Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Doluharman Köyü'nde 3 kişiye ait ev ve eklentilerinde yaptığı aramalarda 4 Kalaşnikof tüfek, 2  av tüfeği ve 1 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi...

Siirt'te 2 köy evinde silah ve mermiler ele geçti

SİİRT, () - SİİRT Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Doluharman Köyü'nde 3 kişiye ait ev ve eklentilerinde yaptığı aramalarda 4 Kalaşnikof tüfek, 2  av tüfeği ve 1 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçti.
Merkez Doluharman Köyü'nde yapılan aramada ele geçirilen silahlarla ilgili Siirt Valiliği  yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"2 Mart 2017 günü Doluharman Köyü'nde, A.Ş. ve Ö.Ş.'nin evleri ve eklentilerinde yapılan aramada 2 adet AK-47 Kalaşnikof, 7 adet şarjör, 233 adet 7.62 mm çapında fişek, 1 adet 7.65 Tabanca, 1 adet şarjör ve 33 adet 7.65 mm çapında mermi ele geçirilmiştir. Aynı gün devam eden istihbari çalışmalar sonucunda Doluharman Köyü'nden Y.K. isimli şahsın da ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 AK-47 Kalaşnikof, 2  şarjör, 7.62 mm çapında 35 fişek, 2 yivsiz av tüfeği ve 6 av fişeği ele geçirilmiş olup ele geçirilen tüm malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Söz konusu  şüpheliler gözaltına alınmış olup, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır."
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