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Siirt'te 10 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

SİİRT, () - SİİRT merkez ve Eruh ilçesine bağlı 10 köyde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle 10 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bu sabah kaldırıldı. Siirt merkez ve Eruh ilçesi kırsalında terör...

Siirt'te 10 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

SİİRT, () - SİİRT merkez ve Eruh ilçesine bağlı 10 köyde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle 10 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bu sabah kaldırıldı.
Siirt merkez ve Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 10 Mart Pazar günü başlatılan operasyonlar kapsamında, 10 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu sabah kaldırıldı. Operasyonların tamamlanmasıyla yasağın kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonların sona ermesiyle ilimiz merkeze bağlı Meşelidere, Kavaközü, Ormanardı ve Yokuşbağları köyleri ile Eruh ilçesine bağlı Çağlayan, Beson, Taşdirek, Kılıçkaya, Payamlı ve Bağgöze köyleri mülki sınırları içerisinde 10 Mart 2019 Pazar günü, saat 17.00'de ilan edilen sokağa çıkma yasağı 12 Mart 2019 Salı günü saat 10.00'da kaldırılmıştır" denildi.

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