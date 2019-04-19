Siirt'te 10 kilo esrara 3 tutuklama

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir araçta 10 kilo esrar ele geçirildi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan araçtaki 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Batman'dan Siirt'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine plakası açıklanmayan aracı takibe aldı. Ekipler aracı, Batman- Kurtalan karayolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada, 10 kilo esrar ele geçirildi. Araçtaki D.E., E.U. ve C.S. gözaltına alındı.

Yapılan kimlik sorgulamasında, 'terör örgütü propagandası yapmak', 'kasten yaralama', 'hırsızlık' ve 'çocukların cinsel istismarı' suçlarından kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.



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