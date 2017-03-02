Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...
Metin Feyzioğlu: Yazdıkları anayasa değişikliğini bilmiyorlar
Halaçoğlu: Yarın Irak PKK paçavrasını...
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
AKP ile MHP arasında Barzani krizi! Bahçeli: Barzani, bize tercih ediliyorsa...
AKP ile MHP arasında Barzani...

Siirt merkezli PKK/KCK operasyonu: 26 gözaltı

SİİRT Valiliği, Siirt merkezli 3 ilde PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığı, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma...

Siirt merkezli PKK/KCK operasyonu: 26 gözaltı
SİİRT Valiliği, Siirt merkezli 3 ilde PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığı, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Eruh İlçesi Bağgöze Köyünde PKK/KCK bölücü terör örgütüne işbirlikçilik ve yardım yataklık yaptıkları ve bölücü terör örgütünün yapılanmasında sözde köy komitesi kuranlara yönelik operasyon gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, "Yöre halkının, devletin kurumlarına gitmesini engelledikleri yönünde çalıştıkları tespit edilen 30 şüpheli şahıs hakkında; Siirt il merkezli, Kırklareli ve Antalya illerini kapsayan eş zamanlı operasyon neticesinde 26 şüpheli şahıs yakalanmış olup, işlemleri devam etmektedir. 4 firari şahsın yakalama çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.



 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.