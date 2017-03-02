Siirt merkezli PKK/KCK operasyonu: 26 gözaltı

SİİRT Valiliği, Siirt merkezli 3 ilde PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığı, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Eruh İlçesi Bağgöze Köyünde PKK/KCK bölücü terör örgütüne işbirlikçilik ve yardım yataklık yaptıkları ve bölücü terör örgütünün yapılanmasında sözde köy komitesi kuranlara yönelik operasyon gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, "Yöre halkının, devletin kurumlarına gitmesini engelledikleri yönünde çalıştıkları tespit edilen 30 şüpheli şahıs hakkında; Siirt il merkezli, Kırklareli ve Antalya illerini kapsayan eş zamanlı operasyon neticesinde 26 şüpheli şahıs yakalanmış olup, işlemleri devam etmektedir. 4 firari şahsın yakalama çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.







