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Siirt merkezli 4 ilde 'Narko-Kıran 56' operasyonu: 47 gözaltı
SİİRT merkezli 4 ilde düzenlenen 'Narko-Kıran 56' operasyonunda 124,5 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 7'si kamu görevlisi 47 kişi gözaltına alındı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl...
GÜVENLİK 15.11.2019, 14:27
SİİRT merkezli 4 ilde düzenlenen 'Narko-Kıran 56' operasyonunda 124,5 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 7'si kamu görevlisi 47 kişi gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce Siirt merkezli, Diyarbakır, Batman ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı 'Narko-Kıran 56' operasyonu düzenlendi. 525 kolluk görevlisinin katıldığı operasyonlarda çok sayıda adreste ve arazide yapılan aramada yaklaşık 124,5 kilo uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, cam pipo, kova, enjektör, ruhsatsız tabanca, 16 tabanca fişeği ve 46 cep telefonu ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, 4 şehirde 7'si kamu görevlisi toplam 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemleri sürürken, adreslerinde bulunamayan 5 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce Siirt merkezli, Diyarbakır, Batman ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı 'Narko-Kıran 56' operasyonu düzenlendi. 525 kolluk görevlisinin katıldığı operasyonlarda çok sayıda adreste ve arazide yapılan aramada yaklaşık 124,5 kilo uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, cam pipo, kova, enjektör, ruhsatsız tabanca, 16 tabanca fişeği ve 46 cep telefonu ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, 4 şehirde 7'si kamu görevlisi toplam 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemleri sürürken, adreslerinde bulunamayan 5 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.
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