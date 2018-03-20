Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit
1 uzman çavuş ve 1...
CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi
İran'da düşen uçakla ilgili soru...
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...

Siirt merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 8 gözaltı

SİİRT, () - SİİRT merkezli Bitlis ve Mersin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 'terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak' suçundan 8 kişi gözaltına alındı. Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl...

Siirt merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 8 gözaltı

SİİRT, () - SİİRT merkezli Bitlis ve Mersin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 'terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak' suçundan 8 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik Siirt merkezli 3 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyon kapsamında 8 kişinin gözaltına alındığı kaydedilerek, şöyle denildi: 
"Siirt ili Merkez ilçe İnkapı köyü bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına işbirlikçilik, yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik 20 Mart 2018 tarihinde Siirt, Bitlis ve Mersin illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, S.O., K.O., Y.D., O.D., B.T., F.T., E.Y., K.O., M.T. ve  Z.O. adlı 10 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış olup, yapılan aramalar neticesinde 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Firari olan 2 şahsı yakalama çalışmaları devem etmektedir. Olay ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314