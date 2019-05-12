Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma yasağı

SİİRT merkez ve Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 73 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.İl Jandarma Komutanlığı, Siirt merkez ve Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, bölgede terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.Valilikten yapılan açıklamada, operasyon nedeniyle 73 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilerek, açıklamada, şöyle denildi:"Operasyonel faaliyetler esnasında, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, 5542 İl İdaresi Kanunun 11/A ve 11/C maddesi gereğince; Siirt merkez ilçeye bağlı olan Kavaközü, Kemerli Erdoğdu, Yokuşbağlar, Meşelidere, Bağlıca, Demirkaya, Ormanardı, Kayıklı Kuşluca, Yazlıca, Balıklı, Yığınlı, Ciçekyurdu, Özkonak, Eğlence, Sağlarca, Akarsu, Banadali, Kalender ile Eruh ilçesine bağlı olan; Kılıçkaya, Payamlı, Çağlan, Beson, Bağgöze, Çeltiksuyu, Kaşıkyayla, Sevindik Ekinyolu, Dursunlar, Salkımbağlar, Karadayılar, Taşdirek, Kutluca, Ufaca, Yeşilören, Kavakgölü, Oymakılıç, Çırpılı, Kazanlı, Gelenkardeş, Akdiken, Budamış, Peynirli, Büyükbasni, Bozatlı, Verimli, Yerliçoban, Bozkuş, Ilıcak, Yokuşlu, Kekliktepe, Karabıyık, Yelkesen, Çimencik, Bucaklı, Bingöl, Aydoğmuş, Gönülaldı, Dikboğaz, Dağdöşü, Demiremek, Baştarla, Yediyaprak, Çetinkol, Dönerdöver, Gölgelikonak, Üzümlük, Dalkorur, Dadaklı, Çimenli, Ulaşlar, Ortaklı, Özlüpelit, Gülburnu, Erenkaya Dalkorur mahallesi ile sınırlı olmak üzere, 11 Mayıs 2019 günü saat 23.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar Sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."