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Sigorta çetesinin lideri, işbirliği yaptığı otobüs şoförlerine 1000 TL ödemiş

ADANA'da, sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarının yerine hasarlı parça taktıktan sonra kaza yaparak, sigorta şirketlerini dolandıran çetenin lideri Sedat T.'nin Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan otobüs şoförlerinin...

GÜVENLİK 19.12.2019, 10:01
Sigorta çetesinin lideri, işbirliği yaptığı otobüs şoförlerine 1000 TL ödemiş
ADANA'da, sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarının yerine hasarlı parça taktıktan sonra kaza yaparak, sigorta şirketlerini dolandıran çetenin lideri Sedat T.'nin Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan otobüs şoförlerinin kurduğu 'WhatsApp'
grubuna telefon numarasını eklettiği ortaya çıktı. Çete liderinin, işbirliği yaptığı şoförlerin, otobüslerine çarparak, kaza yaptırdığı, karşılığında da 1000 lira verdiği belirlendi.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sigorta şirketlerini dolandıran çeteyi 13 Aralık günü teknik ve fiziki takibe aldı. Çete lider ve adamları tek tek tespit etti. Ardından da Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de 53 adrese şafak vakti baskın yaptı. Operasyonda, 48 şüpheli gözaltına alındı. Çete üyelerinin akraba ve arkadaşlarına taksitle sıfır otomobil aldırdığı, bu araçların tampon, çamurluk, far, kaput, hava yastığı gibi orijinal parçalarını hasarlı parçalar ile değiştirdiği, daha sonra da kırmızı ışıkta duran kamyon, TIR, iş makinesi ve otobüslere arkadan çarparak kaza yaptırdığı saptandı. Çetenin bu yöntemle sigorta şirketlerini dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin, 144 kaza ile 4 milyon 300 bin lira elde ettiği öğrenildi.
Oto tamircisi olan çete lideri Sedat T.'nin de 2015 yılından yılından bu yana gerçekleştirdiği sahte kazalarda, 221 kişiyle işbirliği yaptığı saptandı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen çete lideri Sedat T., yardımcıları Gökhan T. ve Tayfun Y.,  belediye otobüsü şoförleri Kıymet G. ve Zeynep Ö.'nün de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. 14'ü adli kontrol şartıyla salıverilen şüphelilerden 21'i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
BELEDİYE ŞOFÖRLERİNE 1000 TL
Adana Büyükşihir Belediyesi'nde çalışan otobüs şoförleri Zeynep Ö. ve Kıymet G.'nin tutuklanmasının ardından soruşturmayı genişleten polis, Sedat T.'nin cep telefonu numarasının belediye şoförleri tarafından kurulan 'WhatsApp' grubunda ekli olduğunu ortaya çıkardı. 
'Whatsapp' grubundan sürücülerin güzergahlarını ve kullandıkları otobüslerin plakalarını öğrenen Sedat T.'nin böylelikle kazaları kolaylıkla planladığı belirlendi.  Çete liderinin kendileriyle işbirliği yapar şoförlere 1000 lira verdiği öğrenildi.
Zeynep Ö. ve Kıymet G.'nin izinli oldukları günlerde de çeteye ait otomobillerle kaza yaptıkları öğrenildi.

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