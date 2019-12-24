Sigorta çetesi lideri, dolandırıcılık için tüm akrabalarına sıfır kilometre araç aldırmış

ADANA'da, sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarını söktükten sonra yerine hasarlı parça takıp, kaza yaparak sigorta şirketlerini dolandıran çetenin lideri Sedat T.'nin, kendi adına 13, annesi G.T. adına 5, kayınvalidesi N.Y. (70) adına 8, teyzesi G.K. (63) adına ise 7 sıfır otomobil aldığı ortaya çıktı.İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 13 Aralık'ta sigorta şirketlerini dolandıran kişileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis, Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de 53 adrese şafak vakti baskın yaptı. Operasyonda, 48 kişi gözaltına alındı.144 KEZ KAZA ORGANİZE EDİLDİŞüphelilerin, akraba ve arkadaşlarına taksitle sıfır kilometre otomobil aldırdığı, bu araçların tampon, çamurluk, far, kaput, hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp, yerine çıkma ve hasarlı parça taktırdığı öğrenildi. Bu otomobillerle kırmızı ışıkta duran kamyon, TIR, iş makinesi ve otobüslere arkadan çarpan şüphelilerin, bu yöntemle sigorta şirketlerini dolandırdığı ortaya çıktı. Sökülen orijinal parçaları satan şüphelilerin, 144 kez organize ettiği kazalarla 4 milyon 300 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.TAKİPTEKİ POLİSLER, SANAYİ SİTESİNDE İŞE GİRDİYankesicilik ve Dolandırıcılık dedektiflerinin, dolandırıcılık olayını ortaya çıkarmak için şüphelilerin kazadan sonra araçları tamir ettirmek için geldikleri sanayi sitesinde işe girdikleri ifade edildi. Kaportacı, elektrikçi, yedek parça dükkanlarında işe giren polisler, çete üyelerinin tüm hareketlerini adım adım izledi. Ayrıca polisin, kazadan önce motosikletli kurye gibi davrandığını ve şüphelilerin otomobillerini de takip ettiği öğrenildi. Kazanın ardından tüm detayları kusursuz uygulayan şüphelilerden bazısının hafif yaralı rolü oynadığı, bazısının ise kavşakta meydana gelen kurmaca kavgada görgü tanıklığı yaptığı saptandı. Tüm bu yaşananlar havadan drone kamerası ve takipteki motosikletli polisler tarafından saniye saniye görüntülendi. Şüphelilerin ayrıca, kaza sırasında gerçekten yaralanmış gibi ambulans istedikleri de görüldü.ÇETE LİDERİ OTO TAMİRCİ, ŞÜPHELİ 4 KADIN BELEDİYEDE OTOBÜS ŞOFÖRÜKaza öncesi çete üyelerinin dinlemelere yakalanmamak için kendi aralarında şifreli konuştukları anlaşıldı. Kurmaca kaza organize ederken 'Düğümüz var', kaza yapacak sürücüsü için de 'Damat lazım' dedikleri ortaya çıktı. Çetenin liderliğini yapan Sedat T.'nin oto tamircisi olduğu öğrenildi. 2015 yılından beri, 144 ayrı kurmaca kaza düzenlediği saptanan Sedat T.'nin 221 kişiyle işbirliği yaptığı tespit edildi. Emniyette sorgulanan çete üyeleri suçlamaları kabul etmedi. Ayrıca şüpheliler arasında 4 kadının Adana Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olduğu öğrenildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. 48 şüpheliden, çete lideri Sedat T., yardımcıları Gökhan T. ile Tayfun Y. ile belediye otobüs sürücüleri Kıymet G. ve Zeynep Ö.'nün de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanırken, 14 kişi adli kontrol şartıyla, 21 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.350 ARAÇ ALMIŞOperasyonun ardından Sedat T. ve ortaklarının tüm yakınları mercek altına alındı. Aileleri araştıran polis, Sedat T.'nin kendi adına 13, teyzesi G.K adına 7, annesi G.T. adına 5, kayınvalidesi N.Y. adına 8 otomobil aldığını ortaya çıkardı. Tüm bu araçların kazaya karıştığını saptayan ekipler, ayrıca Sedat T.'nın ortağı Erhan Ö.'nün de bu zamana kadar 350 otomobil aldığını ve tüm bunların da kazaya karıştığını öğrendi.Şüphelilerin üzerlerine kayıtlı olan araçların karıştığı diğer kazaların da kurmaca olup olmadığı araştırılıyor.