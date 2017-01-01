Sığınma evinde kalan kadının kocası çatıya çıkıp intihar etmek istedi

ÇORUM'da şiddet gördüğü gerekçesiyle kadın sığınma evine yerleştirildiği öne sürülen edilen kadının, eşi, 33 yaşındaki Ahmet A., bir iş merkezinin çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Ahmet A., polisin 1 saat süren ikna çabasının ardından intihardan vazgeçti.

Çorum'da İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir işmerkezine saat 11.30 sıralarında gelen Ahmet A., 5 katlı binanın çatısına çıktı. İntihar edeceğini öne süren Ahmet A.’yı görenler durumu polise haber verdi. Sevk edilen polis, Ahmet A.'yı ikna etmeye çalıştı. Önlem amaçlı sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye, yere hava yastığı açtı. Bir türlü ikna edilemeyen Ahmet A., için olay yerine bir uzlaşmacı polis geldi. Bu sırada iş merkezi önünde toplanan bazı kişiler Ahmet A'nın intihar girişimini cep telefonlarının kameralarıyla çekti. Ahmet A., "Eşimi istiyorum. Eşim buraya gelecek" diye bağırarak eşinin kadın sığınma evinde olduğunu söyledi. Ahmet A.'nın eşinin bir süre önce eşinden şiddet gördüğü için kadın sığınma evine yerleştirildiği iddia edildi. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabası ardından çatıdan indirilen Ahmet A., sağlık kontrolü için ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



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