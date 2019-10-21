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Sigara vermeyince bıçaklandı
KARAMAN'da, parkta oturan Osman Yayla (26), sigara vermediği kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bacağından bıçakla yaralandı. Olay, dün akşam Cedit Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerindeki Işın Çelebi Parkı'nda meydana geldi. Osman...
GÜVENLİK 21.10.2019, 15:17
KARAMAN'da, parkta oturan Osman Yayla (26), sigara vermediği kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bacağından bıçakla yaralandı.
Olay, dün akşam Cedit Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerindeki Işın Çelebi Parkı'nda meydana geldi. Osman Yayla, parkta oturduğu sırada yanına kimliği belirsiz 2 kişi gelip, sigara istedi. Yayla, sigara vermedi. Bunun üzerine 2 saldırgan, Yayla'yı bacağından bıçaklayıp, yaraladıktan sonra kaçtı. Kanlar içinde kalan Yayla, çevredekilerin ihbari üzerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, dün akşam Cedit Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerindeki Işın Çelebi Parkı'nda meydana geldi. Osman Yayla, parkta oturduğu sırada yanına kimliği belirsiz 2 kişi gelip, sigara istedi. Yayla, sigara vermedi. Bunun üzerine 2 saldırgan, Yayla'yı bacağından bıçaklayıp, yaraladıktan sonra kaçtı. Kanlar içinde kalan Yayla, çevredekilerin ihbari üzerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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