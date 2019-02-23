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Sigara içerken uykuya dalan yaşlı kadın, çıkan yangında öldü

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, iddiaya göre yalnız yaşadığı evde sigara içerken uykuya dalan Sultan Kızıl (80), çıkan yangında hayatını kaybetti. Olay, saat 18.00 sıralarında Ergani ilçe merkezindeki Kemartaş Mahallesi'nde meydana...

Sigara içerken uykuya dalan yaşlı kadın, çıkan yangında öldü
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, iddiaya göre yalnız yaşadığı evde sigara içerken uykuya dalan Sultan Kızıl (80), çıkan yangında hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında Ergani ilçe merkezindeki Kemartaş Mahallesi'nde meydana geldi.  Yalnız yaşayan Sultan Kızıl, iddiaya göre sigarasını yaktıktan sonra uykuya daldı. Kızıl'ın oturduğu evde yangın çıktığını fark eden komşuları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, Kızıl'ın ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı kadının  cansız bedeni, evden çıkarılarak hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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