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Sigara dağıtım aracını kaçırıp, şoförü ormana attılar

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde bir sigara dağıtım şirketine ait araç, silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Şoförün el ve ayaklarını bağlayıp ormana atan şüpheliler, içindeki sigaraları...

Sigara dağıtım aracını kaçırıp, şoförü ormana attılar

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde bir sigara dağıtım şirketine ait araç, silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Şoförün el ve ayaklarını bağlayıp ormana atan şüpheliler, içindeki sigaraları çaldıkları aracı da yakıp kayıplara karıştı.
Manavgat'a bağlı Oymapınar Mahallesi yakınlarında dün akşam panelvan tipi minibüsün yandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi. Jandarma 07 LPS 46 plakalı aracın bir sigara dağıtım şirketine ait olduğu ve Uğur Bardak tarafından kullanıldığını belirledi. Jandarma sürücüyü bulmak için bölgede araştırma yaptı ancak bir sonuç elde edilemedi.
Olaydan bir süre sonra sürücü Uğur Bardak, bölge halkı tarafından ormanlık alanda el ve ayakları bağlı halde bulundu. Jandarmada ifadesi alınan Bardak, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırıldıktan sonra el ve ayakları bağlanıp, ağzının bantlanarak ormanlık alana atıldığını söyledi. Jandarma, aracı kaçıran ve içindeki sigaralarla kayıplara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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