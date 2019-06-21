Sigara, 3 aracı küle çevirdi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA'da, parçaladığı bir aracın yanında sigara içen hurdacı, 3 otomobilin yanmasına neden oldu.

Olay, Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerindeki hurdacıda meydana geldi. İddiya göre, trafikten düşürülerek hurdaya ayrılan eski otomobilleri parçalayan hurdacı, yakıt deposunu söktü. Depodan yere sızan benzini fark etmeyen hurdacı içtiği sigaranın izmaritini yere atınca araçlardan biri alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, hurda olan diğer 2 araca da sıçradı. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangının çok kısa sürede büyüdüğünü söyleyen ve yangına neden olan hurdacı, "Nasıl oldu anlamadık, birden alev aldı. Kendimi dışarı zor attım" dedi.



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