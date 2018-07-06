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Şifreli kelimelerle haberleşen uyuşturucu tacirleri yakalandı

BALIKESİR'de kendi aralarında geliştirdikleri şifreli kelimelerle iletişim kurarak uyuşturucu tacirliği yaptığı tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

Şifreli kelimelerle haberleşen uyuşturucu tacirleri yakalandı
BALIKESİR'de kendi aralarında geliştirdikleri şifreli kelimelerle iletişim kurarak uyuşturucu tacirliği yaptığı tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan temin edilen uyuşturucu hapların kargoyla Balıkesir'e getirilerek satıldığını tespit etti. Araştırmayı derinleştiren polis, uyuşturucu tacirlerinin kendi aralarında şifreli bir yöntem geliştirdiklerini ve bazı kelimeleri çapraz, bazı kelimeleri tersten kullanarak iletişim sağladıklarını tespit etti. Şifreli kelimeleri çözmeyi başaran polis ekipleri, kargoya ve şüphelilerin evine yaptıkları operasyonda 1827 uyuşturucu hap, 420 gram esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeğine el koyarak 17 kişiyi gözaltına aldı.
Adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli tutuklanırken, 7 şüphelinin ise sorgularının devam ettiği belirtildi.

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