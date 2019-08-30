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Şiddetli rüzgar trafoyu düşürdü: 1 ölü, 1 yaralı
MALATYA'da, inşası devam eden Kadın Doğum Hastanesi'nde çalışan işçilerin üzerine, şiddetli rüzgar nedeni yerinden kopan elektrik trafosu düştü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana...
GÜVENLİK 30.08.2019, 18:30
MALATYA'da, inşası devam eden Kadın Doğum Hastanesi'nde çalışan işçilerin üzerine, şiddetli rüzgar nedeni yerinden kopan elektrik trafosu düştü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatı devam eden Kadın Doğum Hastanesi'nin en üst katında çalışan işçilerin üzerine, şiddetli rüzgar nedeni ile yerinden kopan elektrik trafosu düştü. Trafonun altından kalan işçiler Fatih Türkeş (29) ve Özgür K. (44) yaralandı. Yaralılar inşaatın yanındaki Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fatih Türkeş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi, Özgür K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Türkeş'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatı devam eden Kadın Doğum Hastanesi'nin en üst katında çalışan işçilerin üzerine, şiddetli rüzgar nedeni ile yerinden kopan elektrik trafosu düştü. Trafonun altından kalan işçiler Fatih Türkeş (29) ve Özgür K. (44) yaralandı. Yaralılar inşaatın yanındaki Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fatih Türkeş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi, Özgür K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Türkeş'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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