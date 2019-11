Şiddet uygulayan eşinin iş yerini yaktı

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, ev hanımı A.T. kendisine şiddet uygulayan eşine ait oto yıkamacı dükkanına, 2 erkek arkadaşıyla birlikte molotof kokteyli attı. Saldırı sırasında yüzlerine maske taktıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınırken, kocasının dükkanını yakan A.T. ifadesinde, "Eşim beni darbetti. Kendisine 'iş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık" dedi.



Arif T.'ye ait 100'üncü Yıl Sanayi Sitesi'ndeki oto yıkama dükkanına dün gece yarısı maskeli 3 kişi tarafından molotof kokteyli atıldı. İhbar üzerine adrese polis ekipler sevk edilirken, saldırganlar kaçtı. Yangın büyümeden söndürülürken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin olayda kullandıkları aracın plakalarını söktüklerini ve maske taktıklarını belirledi. Yapılan araştırmalar sonunda da 3 saldırgandan birinin iş yeri sahibi Arif T.'nin eşi A.T. olduğu ortaya çıktı.



A.T. ile arkadaşları M.A.A. ve F.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. A.T. polisteki ifadesinde "Eşim beni darbetti. Kendisine 'İş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık" dedi.