Siber saldırı ile terör propagandası yapan 7 sanığa 15'er yıl hapis cezası

İbrahim UĞUR/NİKSAR (Tokat), ()-TOKAT’ın Niksar ilçesinde yayın yapan 2 yerel gazetenin internet sitesine 2011 yılında siber saldırı düzenleyip, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen tutuklu 7 sanık 15’er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Niksar ilçesinde 53 yıldır yayın yapan Yeşil Niksar ile Yörenin Sesi Canik adlı yerel gazetelerin internet siteleri 2011 yılında siber saldırıya uğradı. Siber saldırganlar, şifrelerini ele geçirdikleri internet sitelerinden terör örgütü PKK’nın propagandası yaptı. 2 gazetenin sahibi olan Cemalettin Bilgin, Niksar Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Niksar Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında hacker'ların Diyarbakır’da bulunduğu tespit edildi. Polis düzenlediği operasyonla Ferdi Koyupınar, Jiyan Gemsiz, Mehmet Emin Oğuz, Mustafa Sofuoğlu, Yaşar Can, Yasin Ağacanoğlu ve Zülküf Kılınç’ı gözaltına aldı.

7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve bilişim sistemlerine girme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' suçlarından dava açılan 7 sanığın yargılandığı Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması yapıldı. Mahkeme 7 tutuklu sanığı 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 9'ar yıl, 'bilişim sistemlerine girme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' suçundan da 6'şar yıl 9'ar ay olmak üzere toplam 15'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı.

Gazetelerin sahibi Cemalettin Bilgin, suçluların bulunup cezalandırılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, ''2011 yılında gerçekleşen saldırıda terör örgütü propagandası yapıldığı için olayı derhal Cumhuriyet savcılığına bildirdik. İnşallah bu tür mücadelelerimiz devam edecektir. Devletin ve milletin yanında olmaya devam edeceğiz. Adaletin sağlanması noktasında bu kararı veren mahkeme heyetine, Adalet Bakanlığı personeline de teşekkür ediyoruz'' dedi.

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