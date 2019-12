Sibel Köse'yi bacağından eden eşe, 2 suçtan 10 ay hapis

MANİSA'da, boşanma davası açan eşi Sibel Köse'yi (34), çocuğunun gözü önünde pompalı tüfekle vuran ve sağ bacağının diz üstünden kesilmesine neden olan Mustafa Köse'ye, 'konut dokunulmazlığı ihlal' ve 'tehdit' suçlarından 10 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından konuşan Sibel Köse, "Hakim karşısında bile sürekli sırıtan, şiddete eğilimi olan kişiye bu ceza, bana göre ceza değil" dedi. Köse, 'ateşli silahla yaralama' ve 'rehin alma' suçundan ise ayrıca yargılanıyor.

Yozgat'ta yaşayan ve biri ilk eşinden 2 çocuğu bulunan yazar Sibel Köse, 12 yıllık ikinci eşi Mustafa Köse'ye haziran ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Mustafa Köse, boşanmaya karşı çıkıp, eşini, "Seni sakat bırakırım" diyerek, tehdit etti. Sibel Köse önce eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdı ardından da 1 Haziran'da, 2 çocuğunu alıp, evi terk etti. Köse, Manisa'ya gelip, burada yaşayan arkadaşının evine sığındı. Ancak, 4 gün sonra eşinin peşinden Manisa'ya gelen Mustafa Köse, burada da Sibel Köse'yi rahat bırakmadı. Sibel Köse, polise gidip şikayetçi oldu ve burada yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kahvaltılık bir şeyler almak için evden çıkan arkadaşımı pompalı tüfekle tehdit edip, yanıma kadar geldi. Eve girer girmez, enseme vurup, beni itmeye başladı. Çocuklarımdan biri de yanımdaydı. Beni ve arkadaşımı, 4 saat rehin aldı. Sürekli pompalı tüfeği bize doğrultup, tehditler savurdu. Onu sakinleştirmeye çalışıp, 'Sen her şeyini düzelt, ben eve döneceğim' diyerek, ikna ettim. Bunun üzerine evden çıktı. Bir saat sonra arayıp, 'Yalan söyledin, gelmeyeceksin' dedi. Polisi aradım, durumu bildirdim. Ancak, olay bittiği için o an bir şey yapılamadı."

Ardından 10 Haziran'da savcılığa giden Sibel Köse, suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturmasının ardından Mustafa Köse hakkında, 'konut dokunulmazlığı ihlal etme' ve 'tehdit', suçlarından Manisa 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNE ATEŞ AÇTI

Suçlamalara rağmen tehditlerini sürdüren Mustafa Köse, 19 Temmuz akşamı, küçük oğlu ve arkadaşı ile Fatih Parkı'na giden Sibel Köse'nin karşısına çıktı. Mustafa Köse, saat 23.00 sıralarında eşini, oğlunun gözü önünde tekme atıp, yere düşürdükten sonra pompalı tüfek ile vurdu. Sibel Köse, sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Saçmalar, sol bacağını ise sıyırdı. Saldırgan kaçarken, Sibel Köse, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ diz kapağı parçalanan ve damarları kopan Köse, ameliyat edildi. Parçalanan bacak yerine dikildi. Ancak, 10 gün sonra Köse'nin bacağı diz üstünden kesilmek zorunda kaldı.

Polis ekiplerince başlatılan çalışmayla saldırgan Mustafa Köse yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Köse, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Köse hakkında, 'ateşli silahla yaralama' ve 'rehin alma' suçlarından Manisa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

BERAATİNİ İSTEDİ, 10 AY HAPİS CEZASI ALDI

Köse'nin 'konut dokunulmazlığı ihlal etme' ve 'tehdit' suçundan yargılandığı Manisa 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Sibel Köse ve avukatı ile tutuklu sanık Mustafa Köse katıldı. Duruşmayı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör de takip etti. Duruşmadaki ifadesinde Sibel Köse, yaşadıklarını anlatıp, boşanma davaları süren eşinden şikayetçi oldu. Sanık Mustafa Köse, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Ben hiçbir şekilde kendisini tehdit etmedim. O gün eve gidip sadece konuştum. Hakaret etmedim. Eve zorla girmedim. Hakkımda verilen olumsuz ifadeleri kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi.

Sanık Mustafa Köse'nin ifadesinin ardından, verilen 5 dakikalık aranın ardından mahkeme hakimi kararını açıklayıp, Mustafa Köse'ye 'konut dokunulmazlığı ihlal etme' suçundan 5 ay, 'tehdit' suçundan da 5 ay olmak üzere 10 ay hapis cezası verdi.

'VERİLEN BU CEZA, BENİM İÇİN CEZA DEĞİLDİR'

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Sibel Köse, verilen cezayı az bulduğunu belirtip, "Hakim karşısında bile sürekli sırıtan, kendisini bilmeyen, sürekli şiddete eğilimi olan bir kişiye verilen 10 aylık bir ceza gerçekten olacak şey değil. Bu kişinin tüm bu yaptığı tehditler karşısında verilen bu ceza, bana göre ceza bile değil. Ceza daha fazla olmalıydı" dedi.

'Kadın Cinayetlerini Durduracağız' Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör de Kadına şiddetinin her türlü karşısında olduklarını ifade etti.

Tutukluğu devam eden Mustafa Köse'nin, 'ateşli silahla yaralama' ve 'rehin alma' suçundan Manisa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına ise gelecek günlerde başlanacak.

Çiftin Yozgat'taki boşanma davaları da sürüyor.