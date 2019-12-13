istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

Sibel Köse'yi bacağından eden eşe, 2 suçtan 10 ay hapis

MANİSA'da, boşanma davası açan eşi Sibel Köse'yi (34), çocuğunun gözü önünde pompalı tüfekle vuran ve sağ bacağının diz üstünden kesilmesine neden olan Mustafa Köse'ye, 'konut dokunulmazlığı ihlal' ve 'tehdit' suçlarından 10...

GÜVENLİK 13.12.2019, 22:53
MANİSA'da, boşanma davası açan eşi Sibel Köse'yi (34), çocuğunun gözü önünde pompalı tüfekle vuran ve sağ bacağının diz üstünden kesilmesine neden olan Mustafa Köse'ye, 'konut dokunulmazlığı ihlal' ve 'tehdit' suçlarından 10 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından konuşan Sibel Köse, "Hakim karşısında bile sürekli sırıtan, şiddete eğilimi olan kişiye bu ceza, bana göre ceza değil" dedi. Köse, 'ateşli silahla yaralama' ve 'rehin alma' suçundan ise ayrıca yargılanıyor.

Yozgat'ta yaşayan ve biri ilk eşinden 2 çocuğu bulunan yazar Sibel Köse, 12 yıllık ikinci eşi Mustafa Köse'ye haziran ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Mustafa Köse, boşanmaya karşı çıkıp, eşini, "Seni sakat bırakırım" diyerek, tehdit etti. Sibel Köse önce eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdı ardından da 1 Haziran'da, 2 çocuğunu alıp, evi terk etti. Köse, Manisa'ya gelip, burada yaşayan arkadaşının evine sığındı. Ancak, 4 gün sonra eşinin peşinden Manisa'ya gelen Mustafa Köse, burada da Sibel Köse'yi rahat bırakmadı. Sibel Köse, polise gidip şikayetçi oldu ve burada yaşadıklarını şöyle anlattı: 

"Kahvaltılık bir şeyler almak için evden çıkan arkadaşımı pompalı tüfekle tehdit edip, yanıma kadar geldi. Eve girer girmez, enseme vurup, beni itmeye başladı. Çocuklarımdan biri de yanımdaydı. Beni ve arkadaşımı, 4 saat rehin aldı. Sürekli pompalı tüfeği bize doğrultup, tehditler savurdu. Onu sakinleştirmeye çalışıp, 'Sen her şeyini düzelt, ben eve döneceğim' diyerek, ikna ettim. Bunun üzerine evden çıktı. Bir saat sonra arayıp, 'Yalan söyledin, gelmeyeceksin' dedi. Polisi aradım, durumu bildirdim. Ancak, olay bittiği için o an bir şey yapılamadı."

Ardından 10 Haziran'da savcılığa giden Sibel Köse, suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturmasının ardından Mustafa Köse hakkında, 'konut dokunulmazlığı ihlal etme' ve 'tehdit', suçlarından Manisa 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNE ATEŞ AÇTI

Suçlamalara rağmen tehditlerini sürdüren Mustafa Köse, 19 Temmuz akşamı, küçük oğlu ve arkadaşı ile Fatih Parkı'na giden Sibel Köse'nin karşısına çıktı. Mustafa Köse, saat 23.00 sıralarında eşini, oğlunun gözü önünde tekme atıp, yere düşürdükten sonra pompalı tüfek ile vurdu. Sibel Köse, sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Saçmalar, sol bacağını ise sıyırdı. Saldırgan kaçarken, Sibel Köse, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ diz kapağı parçalanan ve damarları kopan Köse, ameliyat edildi. Parçalanan bacak yerine dikildi. Ancak, 10 gün sonra Köse'nin bacağı diz üstünden kesilmek zorunda kaldı.

Polis ekiplerince başlatılan çalışmayla saldırgan Mustafa Köse yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Köse, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Köse hakkında, 'ateşli silahla yaralama' ve 'rehin alma' suçlarından Manisa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

BERAATİNİ İSTEDİ, 10 AY HAPİS CEZASI ALDI

Köse'nin 'konut dokunulmazlığı ihlal etme' ve 'tehdit' suçundan yargılandığı Manisa 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Sibel Köse ve avukatı ile tutuklu sanık Mustafa Köse katıldı. Duruşmayı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör de takip etti. Duruşmadaki ifadesinde Sibel Köse, yaşadıklarını anlatıp, boşanma davaları süren eşinden şikayetçi oldu. Sanık Mustafa Köse, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Ben hiçbir şekilde kendisini tehdit etmedim. O gün eve gidip sadece konuştum. Hakaret etmedim. Eve zorla girmedim. Hakkımda verilen olumsuz ifadeleri kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi.

Sanık Mustafa Köse'nin ifadesinin ardından, verilen 5 dakikalık aranın ardından mahkeme hakimi kararını açıklayıp, Mustafa Köse'ye 'konut dokunulmazlığı ihlal etme' suçundan 5 ay, 'tehdit' suçundan da 5 ay olmak üzere 10 ay hapis cezası verdi.

'VERİLEN BU CEZA, BENİM İÇİN CEZA DEĞİLDİR'

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Sibel Köse, verilen cezayı az bulduğunu belirtip, "Hakim karşısında bile sürekli sırıtan, kendisini bilmeyen, sürekli şiddete eğilimi olan bir kişiye verilen 10 aylık bir ceza gerçekten olacak şey değil. Bu kişinin tüm bu yaptığı tehditler karşısında verilen bu ceza, bana göre ceza bile değil. Ceza daha fazla olmalıydı" dedi.

'Kadın Cinayetlerini Durduracağız' Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör de Kadına şiddetinin her türlü karşısında olduklarını ifade etti.

Tutukluğu devam eden Mustafa Köse'nin, 'ateşli silahla yaralama' ve 'rehin alma' suçundan Manisa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına ise gelecek günlerde başlanacak.

Çiftin Yozgat'taki boşanma davaları da sürüyor.

 

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
İmsak 06:42
Güneş 08:14
Öğle 13:03
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Alanyaspor 15 23
7. Galatasaray 14 23
8. Malatyaspor 14 20
9. Göztepe 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Gaziantep FK 14 17
12. Çaykur Rizespor 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Antalyaspor 15 13
16. Kasımpaşa 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Altay 15 20
9. Fatih Karagümrük 14 20
10. Balıkesirspor 14 19
11. Giresunspor 14 19
12. Adana Demirspor 15 18
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9