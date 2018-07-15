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Şezlongla taksiye taşındı, kaldırıldığı hastanede öldü

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), () - İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da, denizde fenalaşan makine mühendisi Ümit Dikdur (64), çevredekiler tarafından kıyaya çıkarıldı. Baygın haldeki Dikdur, şezlongla taksiye taşınıp, hastaneye kaldırıldı. Dikdur,...

Şezlongla taksiye taşındı, kaldırıldığı hastanede öldü

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), () - İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da, denizde fenalaşan makine mühendisi Ümit Dikdur (64), çevredekiler tarafından kıyaya çıkarıldı. Baygın haldeki Dikdur, şezlongla taksiye taşınıp, hastaneye kaldırıldı. Dikdur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Olay, saat 09.00 sıralarında, Foça Büyükdeniz Limanı'nda bulunan belediyenin sosyal tesisleri önündeki plajda meydana geldi. Makine mühendisi Ümit Dikdur'un denizde fenalaştığını fark eden çevredekiler, yardıma koştu. Kıyıdan yaklaşık 2 metre uzaklıkta, su derinliğinin yaklaşık 1,5 metre olduğu yerde fenalaşan Dikdur, sahildeki tahta platforma çekildi. 112 Acil Servis'e haber verilirken, baygın haldeki Dikdur'a ilk müdahalede bulunuldu. Bu sırada 112 Acil Servis tekrar arandı. Dikdur, vakit kaybetmek istemeyen çevredekilerce şezlongla taşınıp, station wagon taksinin arkasına konuldu. Foça Devlet Hastanesi'ne götürülen Ümit Dikdur, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği sanılan Dikdur'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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