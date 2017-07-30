Seyyar satıcının cinayet şüphelisi 80 gün sonra yakalandı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, geçen 11 Mayıs'ta yalnız yaşadığı evinde başına keser vurularak öldürülen ve cesedi 5 gün sonra bulunan seyyar satıcı 64 yaşındaki Hasan Güler'in cinayet şüphelisi 20 yaşındaki C.D., olaydan 80 gün sonra saklandığı evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen C.D., tutuklandı.

Seyyar satıcılık yapan Hasan Güler, geçen 11 Mayıs'ta, yalnız yaşadığı İncilipınar Mahallesi, 1243 Sokak'taki evinde ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan yakınlarının haber vermesi üzerine çilingir yardımıyla eve giren polisler tarafından cesedi bulunan Güler'in başına çekiçle vurularak öldürdüğü ve cep telefonunun kayıp olduğu belirlendi. Polis, Güler'in ölü bulunduğu odanın duvarına şüpheli tarafından yazıldığı anlaşılan ve maktülün 'eşcinsel' olduğunu ileri süren ifadeler tespit etti. Güler'in kayıp olan cep telefonundan yola çıkan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin SIM kartını kırdıktan sonra telefonu sattığını tespit etti. Ardından telefonu satın alan işyerinin güvenlik kamerasından şüphelinin C.D. olduğu saptandı. Polis, bu gelişmelerden yola çıkıp, C.D.'nin Değirmenönü Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirledi. C.D., dün eve düzenlenen operasyonla yaklandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D., tutuklandı.

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