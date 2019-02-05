Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
İYİ Parti’den istifa eden vekil AKP’ye geçti
İYİ Parti’den istifa eden vekil...
RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi
Resmi gazetede yayınlandı, NBŞ kotası...

Seyyar satıcı gibi apartmanlara girip hırsızlık yaptılar

İZMİT'te seyyar satıcı gibi davranarak girdikleri apartmanlardaki daireleri soyan 3'ü kadın 5 kişi yakalandı. İzmit Kuruçeşme Yeni Mahallesi'nde 21 Ocak günü, bir apartmana seyyar satıcı gibi giren kimliği belirsiz kişiler kapısını...

Seyyar satıcı gibi apartmanlara girip hırsızlık yaptılar
İZMİT'te seyyar satıcı gibi davranarak girdikleri apartmanlardaki daireleri soyan 3'ü kadın 5 kişi yakalandı.
İzmit Kuruçeşme Yeni Mahallesi'nde 21 Ocak günü, bir apartmana seyyar satıcı gibi giren kimliği belirsiz kişiler kapısını açtıkları daireden 15 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. 29 Ocak günü de aynı mahallede başka apartmandaki daireden gerçekleştirilen hırsızlık olayında 3 bin 500 TL değerinde para ve ziynet eşyası çalındı.
2 olayın ardından çevrede bulunan güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını inceleyen polis, 2 hırsızlığı da aynı kişilerin yaptığını belirledi. Şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakası da tespit edildi. Takibe alınan otomobil Derince ilçesinde durduruldu. F.K. (28), eşi Ç.K. (26), H.A.A. (23), eşi H.A.(25) ve kuzenleri G.S.(22) gözaltına alındı. Şüphelilerden F.K.'nın benzer suçlardan sabıka kaydı olduğu, daha önce işlediği bir suçtan dolayı da polis tarafından arandığı, H.A.'nın ise tutuklu bulunduğu cezaevinden doğum izni alıp ayrıldığı ancak geri dönmeyerek firar ettiği ortaya çıktı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler,  görüntü almak isteyen gazetecilere küfredip, tekme atmaya çalıştı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328