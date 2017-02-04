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Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), () - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü, kullanılmaz hale geldi. Adana'dan Ankara'ya giden Murat Özbek yönetimindeki 01 DHB 95 plakalı yolcu otobüsü,...

Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), () - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü, kullanılmaz hale geldi.
Adana'dan Ankara'ya giden Murat Özbek yönetimindeki 01 DHB 95 plakalı yolcu otobüsü, saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu Damlama mevkiine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Şoförün sağa çektiği otobüsteki 14 yolcu tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangını söndürdü. Yolcular, firmaya ait başka bir otobüsle yoluna devam etti.
Otobüsün kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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