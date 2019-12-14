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Seyir halindeyken alev alan TIR, yandı
KONYA'da seyir halindeyken alev alan TIR, yangında kullanılmaz hale geldi. Konya-Aksaray karayolunun 40'ıncı kilometresinde, saat 10.00 sıralarında seyir halinde olan 35 HD 8164 plakalı TIR, çekici kısmından alev aldı. İsmi öğrenilemeyen...
GÜVENLİK 14.12.2019, 15:03
KONYA'da seyir halindeyken alev alan TIR, yangında kullanılmaz hale geldi.
Konya-Aksaray karayolunun 40'ıncı kilometresinde, saat 10.00 sıralarında seyir halinde olan 35 HD 8164 plakalı TIR, çekici kısmından alev aldı. İsmi öğrenilemeyen TIR şoförü, aracı yol kenarına çekip iftaiyeye haber verdi. İtfaiye gelene kadar alevler, dorseye de sıçradı. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın, 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
TIR'ın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Konya-Aksaray karayolunun 40'ıncı kilometresinde, saat 10.00 sıralarında seyir halinde olan 35 HD 8164 plakalı TIR, çekici kısmından alev aldı. İsmi öğrenilemeyen TIR şoförü, aracı yol kenarına çekip iftaiyeye haber verdi. İtfaiye gelene kadar alevler, dorseye de sıçradı. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın, 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
TIR'ın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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