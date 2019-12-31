Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı, park halindeki 4 araç zarar gördü

ANKARA'da, seyir halindeyken alev alınca sürücüsünün terk ettiği otomobil, kendiliğinden hareket edip 2 araca çarptı. Yangın çıkan otomobil kullanılmaz hale gelirken, park halindeki 4 otomobil de zarar gördü.Mamak ilçesi Şahintepe Mahallesi 294'üncü Caddesi'nde Emine O. yönetimindeki 06 KID 62 plakalı otomobil, hareket halindeyken motor bölümünden alev aldı. Emine O. sağa çektiği aracı, yanındaki kişiyle birlikte terk etti. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan aracın çevresinde park halinde olan 06 BV 0670 ve 06 ACY 909 plakalı otomobiller de alevlerden zarar gördü. Bu sırada küçük çaplı patlamaların yaşandığı otomobil, yokuş aşağı hareket etti, park halindeki 06 BSK 180 ve 34 YT 857 plakalı otomobillere çarptı. Alevler, aracın çarptığı diğer otomobillere de sıçrayarak büyüdü.Kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangın çıkan otomobil kullanılmaz hale gelirken, diğer 4 araç da zarar gördü.Yangının, kısa süre önce tamir edilen kalorifer peteklerine bağlı bir arızadan meydana geldiği iddia edildi.Bu arada, otomobillerin yandığı anlar ve yaşanan patlamalar, kameralara yansıdı.