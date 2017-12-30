Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Hüseyin ASLIYÜCE/BURSA, () - BURSA'nın Mudanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, cayır cayır yandı.

Mudanya'dan Bursa'ya yönüne giden 16 F 2787 plakalı araç, bugün saat 00.30 sıralarında motor kısmından alev aldı. Sürücü, hemen yolun sağına park edip, yanındaki eşi ve 2 yaşlarındaki çocuğunu da alarak aracı terk etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, söndürdü.

Aracın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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